Rifiuti: Cirielli (FdI), Sarno trasformata in discarica. Interrogazione a Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il territorio comunale di Sarno è stato trasformato in un sversatoio abusivo di rifiuti. Depositerò un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Sergio Costa per accertare responsabilità e inadempienze da parte dell'amministrazione comunale nelle attività di controllo del territorio". E' quanto annunciato in una nota da Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi. "E' grave la denuncia del consigliere comunale di opposizione Enrico Sirica che solleva dubbi sul funzionamento dell'impianto di videosorveglianza - ha aggiunto Cirielli -. Nonostante la presenza di cartelli che ricordano la presenza di videocamere di sorveglianza, i cittadini continuano a sversare probabilmente restano impuniti". (Ren)