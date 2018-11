Ambiente: La Mura (M5s), interrogazione su abusi edilizi Piano di Sorrento

"Ho depositato un'interrogazione parlamentare per chiedere ai ministri di Cultura e Ambiente se siano informati su quanto accaduto a Piano di Sorrento e quali misure intendano intraprendere". Così Virginia La Mura, senatrice M5s in Commissione Ambiente, spiegando: "La società Masto srl, acquirente di un immobile per cui era stata richiesta e approvata dai precedenti proprietari domanda di condono, in particolare variazioni ad uso abitativo, presentava istanza di demolizione dell'edificio per ricostruirlo a destinazione d'uso esclusivamente residenziale con un incremento di volume inferiore al 20%. Il relativo progetto era stato approvato con parere favorevole sia della commissione comunale per il Paesaggio che della Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali. Nel 2015, però, il funzionario responsabile del V settore del Comune di Piano di Sorrento, riesaminando il fascicolo riguardante il terreno, rilevava che i pareri positivi precedentemente espressi erano basati su un presupposto errato: ossia che il terreno fosse edificabile. Quell'area invece è soggetta a vincolo urbanistico e quindi le opere realizzate risultano abusive". "Gli interventi per cui la Masto srl aveva dunque chiesto l'autorizzazione facevano riferimento ad immobili abusivi e ad aree vincolate a verde pubblico", ha sottolineato La Mura, per la quale "la richiesta di cambio di destinazione d'uso è quindi illegittima in quanto non può avere luogo per scopi residenziali".