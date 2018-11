Salute: Beneduce (FI), Castellammare di Stabia in prima linea per la lotta contro il diabete

- Il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, insieme alla Giunta comunale, ha aderito alla Giornata mondiale del diabete ospitando, domani 14 novembre, nella Villa comunale della cittadina stabiese, il Camper della salute hospice Campania organizzato da Flora Beneduce, consigliere regionale campana e primario degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina. "Castellammare rientra tra le oltre 500 città italiane che ospiteranno più di 1000 eventi e controlli gratuiti – ha spiegato la consigliera -. Un segnale significativo in una regione come la Campania in cui si registra un tasso di mortalità per diabete mellito (4,88) quasi il doppio di quello italiano". "Quest'anno il tema della giornata mondiale è la famiglia – ha aggiunto Beneduce – bisogna formare i nuclei familiari per diffondere una alfabetizzazione sanitaria che possa consentire una stretta comunicazione con il sistema sanitario per trovare assistenza e informazioni". "Il Camper della salute - ha proseguito - con una equipe di medici multidisciplinare, domani fa tappa a Castellammare per effettuare screening e visite gratuite ma anche per fare prevenzione e dare informazioni sui nuovi farmaci e sulla medicina di genere. Sono queste le frontiere sperimentali per combattere una neuropatia che interessa quasi tutti gli organi e apparati e che raggiunge stadi altamente invalidanti". (Ren)