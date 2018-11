Napoli: domenica il concerto inaugurale della nuova stagione della Fondazione Pietà de' Turchini (2)

- La stagione 2018-19 della Fondazione Pietà de' Turchini ha come titolo "Note d'Altrove", ed è dedicata al rapporto tra il patrimonio partenopeo e le musiche dal mondo, tra classica e popolare. Un viaggio attraverso la musica di luoghi più o meno lontani dalla cultura della capitale della Scuola Musicale Napoletana: da Venezia a Roma, dall'America Latina alla Persia, dalla Francia alla Spagna, all'Inghilterra, alla Slovenia. L'arco cronologico spazierà dal repertorio rinascimentale a quello contemporaneo. Altri progetti con Napoli e i suoi protagonisti saranno al centro di "Note d'altrove": la Messa barocca di Gaetano Greco, ad esempio, che inaugura un percorso dedicato al patrimonio del conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. O ancora, la prima esecuzione di un programma dedicato alle "Famosissime Armoniche del Regno di Napoli", che ruota intorno alle figure di Adriana Basile, Giulia De caro e Annamaria Scarlatti, nel rispetto della mission della Pietà de' Turchini di riscoprire e diffondere i capolavori della Scuola Musicale Napoletana, la più antica e seminale d'Europa. Molti i debutti di ensemble stranieri in Italia: Les Cris de Paris, Trio Chemirami, Celadon, Ingenium, nella prospettiva di restituire a Napoli il suo ruolo di crocevia di tutte le musiche. L'ensemble Villancico farà conoscere a Napoli il tesoro della musica rinascimentale o barocca dell'America latina, contaminatasi con la musica sacra cantata in Náhuatl e in altre lingue native. Da togliere il fiato, infine, gli scenari cittadini che risuoneranno: Palazzo donn'Anna, le Gallerie di Capodimonte, le Gallerie d'Italia ospitate nel Palazzo Zevallos Stigliano; le Chiese di Santa Caterina da Siena, San Rocco a Chiaia e Incoronatella alla Pietà de' Turchini, sedi storiche della Fondazione. (Ren)