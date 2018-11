Salute: a Napoli la campagna nazionale “Novembre Azzurro” contro il tumore alla prostata (2)

- “Abbiamo deciso di parlare a tutti gli uomini attraverso il linguaggio dell’arte, scegliendo delle statue simbolo di virilità maschile – ha sottolineato la presidente di Europa Uomo Italia Onlus, Maria Laura De Cristofaro – . Il tumore alla prostata è una patologia che incide moltissimo sul vissuto, come il tumore al seno: ma se le donne sono più abituate ad occuparsi della propria salute e a parlare con i medici, gli uomini sono meno inclini alla prevenzione. La prostata non deve essere più un tabù e nell’uomo deve aumentare la consapevolezza che le buone abitudini sono alla base della conoscenza del proprio corpo. Con Novembre Azzurro, per la prima volta in Italia si organizza una campagna organica in 5 regioni, con particolare attenzione a quelle meridionali; il nostro obiettivo è di estenderla, entro il 2022, a tutto il Paese”. Negli ultimi 10 anni, le nuove tecnologie e gli studi scientifici validati hanno permesso di fare considerevoli passi avanti nella prevenzione di questa malattia: “Arrivare prima alla diagnosi è arrivare prima alla cura – ha affermato il radioterapista Paolo Muto. Abbiamo sviluppato un'app per seguire il controllo del psa del paziente a distanza, se ci sono dati allarmanti il paziente viene chiamato a controllo”. “Parlando con i pazienti mi rendo conto che c’è ancora tanta confusione, su internet ci sono molte fake news – ha osservato il prof. Domenico Prezioso, Urologo e Professore Associato della cattedra Urologia dell’Università Federico II. I dati della mortalità sono in calo grazie all’innovazione nella diagnostica: controllo del psa, risonanza multiparametrica e una nuova classificazione istologica che distingue bassa aggressività da forme di alta aggressività, e che nei casi di basso rischio (circa il 69 per cento dei casi) non prevede più la terapia ma solo sorveglianza attiva”. Per tutta la settimana a Napoli in programma iniziative di sensibilizzazione con le scuole e la distribuzione di materiale informativo nelle piazze, presso le farmacie e gli studi dei medici di famiglia delle città. (Ren)