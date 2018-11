Paestum: dal 15 al 18 novembre la 21esima Borsa mediterranea del turismo archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La XXI edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico si svolgerà a Paestum da giovedì 15 a domenica 18 novembre: la location per il salone espositivo, il programma conferenze e il workshop Enit e Aidit sarà il Centro espositivo del Savoy Hotel, a soli 2 km dal Parco Archeologico, dal Museo e dalla Basilica, dove avranno luogo le altre sezioni, quali ArcheoExperience, ArcheoLavoro, la mostra ArcheoVirtual e le visite guidate. La Bmta, promossa e sostenuta da Regione Campania, Città di Capaccio Paestum, Parco archeologico di Paestum, ideata e organizzata dalla Leader srl con la direzione di Ugo Picarelli, si propone come: luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio, occasione di incontro per gli addetti ai lavori, gli operatori turistici e culturali, i viaggiatori, gli appassionati. Si tratta di un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali Unesco e Unwto oltre che da 12.000 visitatori, 100 espositori di cui 20 Paesi esteri, circa 60 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 120 operatori dell’offerta, 100 giornalisti accreditati. (Ren)