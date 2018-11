Droga: sgominata organizzazione del "Parco Verde" di Caivano (Na) (2)

- La vendita al minuto della sostanza stupefacente sul territorio di Caivano si realizzava attraverso un preciso sistema collaudato: un'attenta predisposizione di turni di servizio da parte di coloro che svolgevano il ruolo di pusher e/o vedette in modo da assicurare la operatività continua della piazza di spaccio anche nelle ore notturne; l'adozione di cautele idonee ad ostacolare l´attività di indagine delle Forze di Polizia; il reperimento di liquidità finanziaria per garantire l´acquisto di sostanza ed azioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei singoli spacciatori; la corresponsione di uno stipendio settimanale ai venditori ed alle vedette. Il 14 ottobre 2016 nel corso di un servizio di polizia giudiziaria all'interno del Parco Verde di Caivano, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. Afragola hanno rivenuto e sequestrato nell'edificio B2/6, di pertinenza del sodalizio criminale, 500 grammi di cocaina, occultati nelle feritoie dei battenti dei vani ascensori, ricetrasmittenti, materiale idoneo al confezionamento della sostanza da vendere al dettaglio, un´agendina riportante appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, nonché in una cantina di un altro edificio dodici cartucce per pistole di diverso calibro. La perquisizione dava riscontro alle risultanze investigative acquisite con le intercettazioni telefoniche, ovvero il funzionamento della piazza di spaccio, presente sull'attico dell'edificio B2/6 del Parco Verde, cioè la "loggia" posta al settimo piano, base logistica del sodalizio criminale. (Ren)