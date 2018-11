Made in Italy: sabato la presentazione del 17esimo Calendario Di Meo a Istanbul (2)

- "L’edizione numero 17 del Calendario Di Meo – è spiegato in una nota dei promotori – pone una accanto all’altra due popolazioni che già a tavola trovano convivenza e complicità. Dal caffè al pescato fresco alle evoluzioni della pizza". Tra i partner dell'iniziativa, il brand Gallo, il cui patron Giuseppe Colombo ha ideato per questa occasione uno speciale calzino limited edition sul concept Istanbul, con superficie blu scuro e temi decorativi ispirati agli ambienti del Topkapi Palace con stilizzazioni di ornati ottomani. Nel partenariato anche Metropolitana di Napoli, il gruppo Tangari Koller, Tecno, Tramontano, Ranieri Impiantistica, Rosso Pomodoro, Graded, Genera Group e Fontel. A Istanbul, nella cerimonia di sabato 17 novembre, il fuoco della danza collettiva avrà quale fonte privilegiata Ayhan Sicimoglu e la band di 11 elementi che pulsa mood turco-latino-cumbia. A seguire, in consolle, Dj Ghiaccioli e Branzini: originario di Torino, autore di remix per Fabi, Silvestri, Gazzè e Peppe Voltarelli, abile nel mescolare beat vintage, atmosfere jazzy e suoni funk. (Ren)