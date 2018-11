FI: al via a Salerno la scuola di formazione politica-amministrativa "Domenico Gasparri" (2)

- "Sarà l'occasione - hanno spiegato Giovanni Rotolo e Pasquale Santoriello - per interagire con la politica e con la pubblica amministrazione per tanti giovani. Ci auguriamo che questo possa essere un trampolino di lancio per creare sia a Cava de' Tirreni che in provincia di Salerno e in Regione Campania un'alternativa politica di Forza Italia". La Scuola di formazione proseguirà fino al 4 marzo e, tra gli altri, vedrà la partecipazione del vicepresidente nazionale di Forza Italia e presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del presidente nazionale di Confindustria Salerno, Vincenzo Boccia, dell'imprenditore e presidente di Marina d'Arechi, Agostino Gallozzi, del capogruppo di Forza Italia in Regione Campania, Armando Cesaro, del leader dell'opposizione a Palazzo Santa Lucia, Stefano Caldoro, dei parlamentari Gaetano Quagliariello, Sandra Lonardo e Paolo Russo e dell'europarlamentare Fulvio Martusciello. Il 22 febbraio 2019, invece, di centrodestra discuteranno il coordinatore regionale campano di Forza Italia, Domenico De Siano, il coordinatore provinciale forzista di Salerno Enzo Fasano, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il segretario regionale dell'Udc, Carmine Mocerino, il segretario regionale della Lega, Gianluca Cantalamessa, il coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli e il responsabile di Campania Energie per l'Italia, Gennaro Salvatore. (Ren)