Bracconaggio: vasta operazione dei carabinieri forestali tra Napoli e Caserta

- Nell’alveo delle attività previste dal Coordinamento operativo locale permanente antibracconaggio “coste pontino-campane” diretto dal Nucleo carabinieri Cites di Napoli, che ha lo scopo di coordinare forze di polizia, corpi di vigilanza ed associazioni che operano nell’ambito della prevenzione e repressione del bracconaggio, è stata effettuata una campagna di controlli dall’inizio della stagione venatoria fino ad oggi. I controlli sono stati condotti nelle province di Napoli e Caserta poiché ricadono nel black-spot "coste pontino-campane”, luogo rientrante nei 7 territori nazionali in cui si registra più del 50% dei reati in materia di bracconaggio. In questa prima campagna le forze schierate sono state l’Arma nelle sue articolazioni territoriali e forestali ed associazioni ambientaliste, in particolare Wwf e Lipu. L’azione svolta dal Coordinamento operativo antibracconaggio ha portato al deferimento di 27 persone per violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica, al sequestro di 19 fucili, 32 richiami o diffusori acustici e 14 batterie, 19 stampi di plastica di anatra da posizionare nei laghetti artificiali, 345 cartucce, una rete, 64 esemplari vivi e 11 morti. Molte le modalità di bracconaggio accertate, che vanno dall’uso di richiami acustici vietati per attirare i volatili nella zona di tiro del bracconiere alla creazione di bunker posti al ciglio di specchi d’acqua creati artificialmente per farvi sostare l’avifauna migratrice e colpirla dalle fessure dei ripari. In proposito i carabinieri della stazione forestale di Castelvolturno hanno sottoposto a sequestro, nelle campagne di quel comune, in località “ditellandia”, 2 specchi d’acqua artificiali di 14.000 e 16.000 mq e 2 appostamenti fissi. (Ren)