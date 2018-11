Ambiente: La Mura (M5s), interrogazione su abusi edilizi Piano di Sorrento (2)

- "La Sovrintendenza - ha proseguito La Mura - aveva così espresso parere negativo sul progetto presentato dalla società e poiché una porzione dell'area oggetto dell'istanza rientrava in un sito d'importanza comunitaria, risultava obbligatorio per gli interventi programmati lo studio d'impatto ambientale, che invece era stato omesso. A seguito di questi avvenimenti il Comune aveva comunicato alla società l'avvio dell'iter per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata. La Masto srl presentava così nuova richiesta per il rilascio del titolo abilitativo, richiesta accettata perché, come espresso dall'avvocato del Comune, il permesso a costruire precedentemente rilasciato si era consolidato per effetto della mancata adozione di un atto in autotutela da parte del Comune stesso". "È una decisione - ha concluso La Mura - che non condividiamo, la Costituzione sancisce che la proprietà privata possa essere limitata a favore di istanze volte a tutelare interessi quali l'ambiente e il razionale governo del territorio. Inoltre il Comune può imporre vincoli per perseguire interessi pubblici, come per aree destinate a verde pubblico che non possono essere edificate. Spero che i ministri competenti agiscano presto contro un danno perseguito a scapito dell'intera collettività". (Ren)