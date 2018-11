FI: al via a Salerno la scuola di formazione politica-amministrativa "Domenico Gasparri"

- Prenderà il via venerdì 16 novembre, alle ore 18, all'Holiday Inn di Cava de'Tirreni (Sa), la Scuola di formazione politica-amministrativa di Forza Italia intitolata al generale Domenico Gasparri. Sette incontri incentrati su tematiche di stretta attualità che saranno affrontate da parlamentari, militanti e dirigenti di FI che si confronteranno con esponenti dell'imprenditoria, dell'istruzione e della società civile. Una lezione, poi, sarà dedicata interamente al centrodestra e vedrà la partecipazione di amministratori e dirigenti appartenenti ai partiti dell'intera coalizione. "Siamo convinti che la buona politica è sempre la medicina più efficace per contrastare l'antipolitica", ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il coordinatore provinciale di Forza Italia, l'onorevole Enzo Fasano che ha presentato il programma della kermesse insieme al direttore del corso Pasquale Santoriello e al responsabile del gruppo giovanile di Cava de' Tirreni, Giovanni Rotolo. Il primo incontro, in programma venerdì, vedrà la partecipazione del vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna e del senatore Maurizio Gasparri che introdurranno il tema de "La sfida della buona politica. Dalla conoscenza alla soluzione dei problemi" sul quale si confronteranno il Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti, il direttore Alis, Marcello Di Caterina, il presidente dei Costruttori Salernitani, Antonio Lombardi e i parlamentari Marzia Ferraioli e Alessandro Cattaneo. (segue) (Ren)