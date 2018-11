Salute: venerdì il workshop "Il ben-essere della persona con diabete: confronto con le istituzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della seconda edizione della manifestazione "Il villaggio del Diabete" che si svolgerà in Piazza Municipio a Napoli, dal 16 al 18 novembre, si terrà venerdì 16 novembre, con inizio alle ore 15.30 nella sala della giunta di palazzo San Giacomo, alla presenza dell'assessore al Welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta e del presidente dell'Associazione medici diabetologi Geremia Romani, il workshop "Il ben-essere della persona con diabete: confronto con le istituzioni". Per tre giorni in Piazza Municipio si alterneranno workshop, visite gratuite e corner informativi per sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul diabete e sulla sua prevenzione. L'iniziativa è organizzata dall'assessorato al welfare e dall'associazione Diabete Italia Onlus. (Ren)