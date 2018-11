Napoli: domenica il concerto inaugurale della nuova stagione della Fondazione Pietà de' Turchini

- Domenica 18 novembre alle ore 19, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena di Napoli, la Fondazione Pietà de' Turchini inaugurerà la stagione musicale 2018-19 con la prima data assoluta della tournée dei "Responsoria" di Leonardo Leo, eseguiti dall'ensemble Nova Ars Cantandi, diretto dal maestro Giovanni Acciai. L'album con la prima registrazione mondiale dei "Responsoria", uscito lo scorso 21 settembre per Deutsche Grammophon/Universal, ha ottenuto entusiastiche recensioni in tutta Europa ed è stato di recente premiato con le cinque stelle ed eletto disco del mese da Rivista Musica di novembre. "Si tratta della prima esecuzione assoluta in tempi moderni del capolavoro di musica sacra di Leonardo Leo – ha spiegato Giovanni Acciai – e di fatto non esistono evidenze storiche di esecuzioni precedenti a partire dalla morte del compositore, nel 1744. Infatti, non sono mai state rintracciate trascrizioni con sintassi musicale contemporanea della partitura settecentesca, il che ci lascia ipotizzare che i 27 "Responsorj" composti dal genio pugliese della Scuola Musicale Napoletana non vengono eseguiti almeno dai primi decenni dell'Ottocento. E non è un caso che, d'accordo con l'etichetta, abbiamo deciso di eseguire i Responsoria, per la prima volta dopo almeno due secoli, nella città di Leo, e alla Pietà dei Turchini, dove il maestro di San Vito dei Normanni si formò e insegnò". Il Collegium Vocale et Instrumentale Nova Ars Cantandi è stato fondato nel 1988 da Giovanni Acciai ed è formato da cantanti e strumentisti professionisti l'intento dei quali è quello di far rivivere in interpretazioni rispettose della più aggiornata prassi esecutiva, i capolavori della musica del passato a cappella e concertante. Su tali presupposti tecnici e stilistici si fonda l'impegno del gruppo per la riscoperta e la valorizzazione di un repertorio polifonico rinascimentale e barocco, finora trascurato, soprattutto nell'ambito dei circuiti concertistici italiani. Dall'anno di fondazione, il Collegium Vocale "Nova Ars Cantandi" ha tenuto innumerevoli concerti in Italia e all'estero, riproponendo composizioni inedite o rare di autori dei secoli XVI e XVII. (segue) (Ren)