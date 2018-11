Campania: approvato il Nuovo Piano Attuativo Regionale di Garanzia Giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indirizzo strategico prioritario della governance del Programma è permettere a ciascun giovane campano tra i 15 ed i 29 anni, iscritto a Garanzia Giovani, di esprimere al meglio il proprio potenziale, trovando nella Nostra Regione le migliori opportunità di formazione e lavoro. Per l'assessore alla Formazione Chiara Marciani "il piano approvato oggi prevede una serie di misure importanti ed innovative per i giovani della Nostra Regione utili a formarli adeguatamente sulla base delle esigenze delle imprese della nostra Regione". "Il provvedimento approvato oggi - ha dichiarato l'assessore al Lavoro Sonia Palmeri - si inquadra in un rilancio straordinario dell'intera infrastruttura dei Servizi per il lavoro, che in sinergia tra attori pubblici e privati, costituiscono l'asse portante di uno sviluppo complessivo delle politiche attive per l'occupazione". "Stiamo continuando - ha concluso l'assessore Palmeri - nell'opera di rafforzamento dei centri per l'impiego, con uno stanziamento regionale di 16 milioni di euro per riqualificazione del personale e sviluppo reti informatiche. Moltiplicheremo sul territorio gli 'spazio lavoro', come già realizzato all'Interno dell'Interporto di Nola, potenziando anche il collocamento mirato, per realizzare un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo". (Ren)