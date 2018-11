Campania: consiglio approva Documento Economia e Finanza 2019-2021 a maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di centrodestra, guidati da Stefano Caldoro, e il Movimento 5 Stelle, con il neocapogruppo Maria Muscarà, hanno presentano le proprie Risoluzioni. “La discussione sul Def è l’occasione per una riflessione politica sulla situazione Campana”, ha detto il capo dell’opposizione Stefano Caldoro, che ha aggiunto: “abbiamo consegnato un documento come centrodestra che è accompagnato anche da analisi della stampa. Lo facciamo per dare merito ai giornalisti che fanno il loro dovere, che raccontano e meritano rispetto. C’è in Campania, ed è il tema, un’alleanza ‘giallo-rossa’, una intesa che si salda sugli interessi di governo, sulla intesa fra capi gabinetto”. L’esponente di Forza Italia si è soffermato “sui trasporti e sull’Eav: fate spendere, con il Governo, risorse senza controllo. Sulla sanità – ha aggiunto - fate ‘sciacallaggio’ ma non avete bloccato il presidente della Regione come commissario e siete al pari responsabili del disastro perché, con il Ministro Grillo, non fate alcunché". "Su Ischia – ha concluso - sia chiaro: noi siamo per il condono. Voi avete criticato De Luca perché ha fatto una regolarizzazione, che poi è stata bocciata, e voi fate un mezzo condono”. “La Risoluzione della maggioranza è il libro delle promesse mancate del governo regionale”, ha detto la capogruppo del M5S, Maria Muscarà, evidenziando le principali criticità del provvedimento, con particolare riferimento al settore della sanità, che "vede livelli delle prestazioni al di sotto dello standard minimo nazionale, come dimostrano i dati sulla mobilità ospedaliera regionale e la povertà sanitaria". "In questo quadro, uscire dal commissariamento è pura follia – ha evidenziato Muscarà - al contrario è necessario un vero commissario anche per sottrarre le nomine nella sanità alla politica. Allo stesso modo, è evidente il fallimento nel settore ambientale, oggetto di molteplici procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea, infatti la Campania è la regione con minori aspettative di vita, a causa di una politica che ha concentrato le risorse disponibili sullo smaltimento delle ecoballe, con costi elevatissimi, e l’imposizione di impianti senza alcuna logica e della totale assenza di vere politiche per l’ambiente. Basta solo pensare che non risultano firmati gli accordi con le province per la gestione degli impianti”. (segue) (Ren)