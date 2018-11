Avellino: Avis, evitare emergenza sangue durante periodo invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di autosufficienza e di emergenza sangue si è parlato nel corso di un incontro questa mattina ad Avellino, in prefettura, organizzato dall’Avis provinciale. Invitati anche gli studenti degli ultimi anni di licei e istituti superiori per sensibilizzare al tema della donazione. La preoccupazione più grande, passata l’emergenza estiva, quando sono pochi i donatori durante le vacanze, è per l’arrivo della stagione invernale durante la quale, in Irpinia, non sono rare le nevicate e si diffonde, come in altre zone, l’epidemia influenzale di stagione. “Vorremmo evitare che si verificasse una nuova emergenza – ha sottolineato Maria Picaro, presidente provinciale Avis Avellino – e perché questo non accada stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione nella popolazione e nelle scuole, per invitare tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età a donare il sangue”. “Mi persuado sempre più che sono i cittadini che devono farsi carico degli altri cittadini nel momento del bisogno - ha detto il dottor Silvestro Volpe, direttore Medicina Trasfusionale dell’ ospedale Moscati di Avellino -. Ogni inverno si registra un calo nelle donazioni del 10 per cento e siamo costretti a fare arrivare il sangue da altre regioni. Meno male che c’è l’Avis che ci aiuta”. “Spero non ci siano emergenze sangue quest’anno a causa del maltempo – ha detto il prefetto di Avellino, Maria Tirone – In ogni caso è pronta come sempre a intervenire la nostra organizzazione di tutori dell’ordine, sanitari e sindaci. Siamo pronti ad affrontare, così come in passato, eventuali momenti critici”. (Ren)