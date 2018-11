Congressi: Ronghi (Sud Protagonista), da associazione a movimento civico

- Sud Protagonista si evolve da Associazione a Movimento Civico per intensificare la propria battaglia per il Sud produttivo, del lavoro e delle eccellenze e per contrastare la deriva culturale e politica intrapresa, con le sue politiche assistenzialistiche ed inconcludenti, dal movimento 5 stelle a danno del nostro popolo e del nostro territorio nel segno della valorizzazione e dello sviluppo del Sud e nell'ambito di un progetto politico per lo sviluppo e la crescita dell'Italia". E' quanto ha sostenuto il Direttivo Federale di "Sud Protagonista" composto da Salvatore Ronghi, Alessandro Cogliati, Massimo Rossi, Simone Carabella, Luigi Ferrandino, che annuncia, per mercoledì 14 novembre alle ore 11,30, nella sala stampa della Camera dei Deputati, in Roma, una conferenza stampa per la presentazione del Congresso fondativo di "Sud Protagonista" e delle linee programmatiche del Movimento. Parteciperanno, i Coordinatori delle delegazioni delle Regioni Campania, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia.(Ren)