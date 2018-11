Made in Italy: sabato la presentazione del 17esimo Calendario Di Meo a Istanbul

- Sabato 17 novembre, alle ore 21, al Çiragan Palace di Istanbul, la sontuosa residenza voluta dal sultano Abdülâziz, si terrà la cerimonia di gala internazionale per la presentazione della 17esima edizione del Calendario Di Meo, progetto dell'associazione culturale "Di Meo vini ad arte", presieduta da Generoso Di Meo, già insignito dalla Camera dei deputati dell’Italian Talent Award per il suo ruolo di ambasciatore del made in Italy, che propone quest'anno l'essenza del Mediterraneo con il gemellaggio tra Napoli e Istanbul: la cultura e le architetture, le musiche e il caffè, il golfo e il bosforo, i canti processionali nelle basiliche e le preghiere dei müezzin nei minareti, insieme alle pitture, i diamanti e le canzoni, in dodici inquadrature del fotografo Massimo Listri. Si tratta di un gala di valore mondiale a cui parteciperà un parterre di intellettuali, studiosi, artisti, altezze reali, celebrities, manager, in arrivo da Vienna, Montecarlo, Palermo, Roma, Ginevra, Parigi, Venezia e Bogotà. (segue) (Ren)