Campania: Marciano (Pd), la regione cresce mentre Governo Lega-M5S danneggia il Sud e l'Italia

- "Nella risoluzione del centrodestra c'è la fotografia degli obiettivi falliti dal governo Caldoro, mentre in quella del Movimento 5 Stelle vengono ricopiati i dati Svimez, cancellando ogni riferimento alla inefficacia delle politiche di governo M5S-Lega per la crescita del Paese, che stanno provocando gravi danni soprattutto al Sud". E' quanto ha affermato il consigliere regionale della Campania del Pd Antonio Marciano, intervenendo in Consiglio regionale alla discussione sul Defrc. "Proprio i dati Svimez, che evidenziano la crescita della Regione Campania con un dato sull'industria in aumento dell'8,9% ed una crescita del Pil dell' 1,5%, dimostrano la positività dell'azione messa in campo da questo governo regionale", ha sottolineato Marciano, che ha aggiunto: "Mentre in Campania c'è uno sforzo intenso per stimolare la crescita e l'occupazione, il governo nazionale Lega-M5S presenta una manovra, che aumenta l'indebitamento e promuove l'assistenzialismo e, quindi, danneggia il Sud e l'Italia". "Quanto al reddito di cittadinanza – ha evidenziato il questore alle finanze del Consiglio regionale - è ormai chiaro a tutti che le risorse previste sono insufficienti e, quindi, non solo non risolverà il problema della povertà, ma non produrrà alcun effetto per favorire i consumi e la crescita. Anche per quota 100, è evidente che la penalizzazione dal 5 al 39 per cento dell'assegno pensionistico sarà tale da scoraggiare l'accesso a questa presunta riforma della legge Fornero". (Ren)