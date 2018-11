Capua (CE): denunciata una persona per maltrattamento di animali (2)

- Oltre a quanto sopra descritto, veniva rinvenuto un richiamo acustico in funzione riproducente il canto del cardellino, nonchè all’interno dell’appostamento, riposti in una gabbia, 24 esemplari di cardellini vivi appena catturati e diverse attrezzature utilizzate per la cattura dei preziosi uccelli. Si procedeva a rimuovere tutto l’illecito apparato di cattura e a porlo in sequestro a carico di S.Z. dell’età di anni 55 da Santa Maria Capua Vetere che è stato deferito in stato di libertà per i seguenti reati: maltrattamento di animali in danno dei due esemplari di cardellini, utilizzati come richiami vivi, legati a terra tramite una imbragatura stretta al corpo che presentavano un piumaggio completamente rovinato ed in alcune parti del corpo completamente assente consumato dalle strette imbragature. Esemplari che sono stati consegnati al Centro Recupero Animali Selvatici “Il Frullone” di Napoli; uccellagione ai danni di una specie non cacciabile e protetta dalla convenzione di Berna;furto venatorio in quanto la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato ed il soggetto non è risultato in possesso di licenza di caccia. I 24 esemplari di cardellini che erano stati appena catturati sono stati immediatamente liberati nei giardini del Parco della Reggia di Caserta. Il sequestro che è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria (Ren)