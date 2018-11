Campania: Viglione (M5S), De Luca ricorre al termine camorra pur di attaccare Governo (2)

- "Ci sono voluti ben tre anni di morti ammazzati, 'stese' e vittime innocenti di una violenza incontrollata per arrivare a introdurre in giunta una delega alla legalità e alla sicurezza che andava assegnata fin dal primo giorno di legislatura. Come quella commissione speciale anticamorra – ha sottolineato Viglione - presente stabilmente in questa legislatura grazie alla nostra battaglia in Consiglio affinché fosse istituita in tempi rapidi, e non certo per volontà del governatore. Dovrebbe sapere, De Luca, che dietro una parola lanciata nello stagno della propaganda spicciola prolifera un complesso sistema di traffici illeciti, i cui proventi, grazie alla preziosa opera di riciclaggio resa possibile da colletti bianchi al soldo della criminalità e di una politica spesso complice, che continua a caratterizzare non pochi Comuni della nostra regione che continuano a cadere sotto la scure di inchieste su clientele e appalti pubblici. Comuni, come nel resto della Campania, dove è sempre più alto il tasso di povertà e disoccupazione e nei quali misure come il reddito di cittadinanza rappresenterà un indispensabile strumento per liberarsi da ricatti e voto di scambio". (Ren)