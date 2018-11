Napoli: Villani, accordo per maggiore coordinamento tra Comune e Regione su tematiche mare

- "Concluso il workshop al Maschio Angioino dal titolo Strategie e percorsi 'comuni' per la salvaguardia del litorale costiero in chiave ambientale e di fruibilità, siamo riusciti a concordare con la Regione Campania un tavolo sul mare per un maggior coordinamento tra Comune e Regione su questa tematica e prossimamente un altro meeting sempre sulle tematiche ambientali con il Ministro dell'Ambiente. Due risultati importanti che nascono appunto dalla sinergia e profusione di iniziative tesi a raggiungere l'obiettivo". Lo ha dichiarato la delegata al Mare del comune di Napoli Daniela Villani. L'amministrazione comunale ha ringraziato "gli attori e gli autorevoli convenuti per la sinergia e collaborazione dimostrata, in primo luogo il sottosegretario Micillo, per aver attentamente seguito i lavori con sensibilità verso le problematiche esposte dai relatori sul Golfo di Napoli in chiave di Città metropolitana".(Ren)