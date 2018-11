Impresa: diffondere la cultura manageriale 4.0 nella pubblica amministrazione

- Mercoledi 14 novembre nella sede di STOA’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, la settecentesca Villa Campolieto a Ercolano, in provincia di Napoli, si terrà il focus “Diffondere la cultura manageriale 4.0 per imprese competitive e una pubblica amministrazione modernizzata”. Tema dell’incontro è come la cultura manageriale sia una leva di sviluppo e competitività, una risorsa fondamentale nei nuovi contesti produttivi 4.0 e nei grandi processi di riforma che hanno interessato e interessano la P.A., dove nuove competenze possono determinare innalzamenti significativi dei servizi ai cittadini e miglioramento delle condizioni locali per lo sviluppo d’impresa. Il convegno è organizzato in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e il patrocinio del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e di PMI – Project Management Institute Southern Italy Chapter. (segue) (Ren)