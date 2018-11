Napoli: domani riapre la scuola Dante Alighieri chiusa per danni maltempo

- Si è concluso il tavolo tecnico convocato presso l'assessorato all'istruzione alla presenza dell'assessore Annamaria Palmieri, della Dirigente Scolastica della Dante Alighieri, Filomena Porrari, del Presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, dell'assessore alla Scuola della IV Municipalità, Paola Pastorino, delle rappresentanti di Circolo della Dante Alighieri e dei tecnici municipali. In considerazione dei lavori di messa in sicurezza eseguiti e terminati in data 9 novembre, chiarito con ulteriore nota della Protezione civile il dubbio interpretativo sulla praticabilità delle finestre, viene rilasciata l'ulteriore documentazione di chiarimento attestante la riapertura dell'edificio scolastico. Nel comprendere le legittime preoccupazioni dei genitori, ribadiamo l'importante lavoro di messa in sicurezza svolto dalla municipalità di concerto con gli uffici tecnici e l'assessorato all'istruzione del Comune di Napoli, già realizzato nelle scorse settimane e che domani consentirà la riapertura della scuola.(Ren)