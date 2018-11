Dl Genova: Pentangelo (FI), ok proroga sospensione tributi Ischia ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un emendamento tradotto poi in ordine del giorno a mia firma, sottoscritto da tutti i deputati campani di Forza Italia e fatto proprio dal governo, abbiamo ottenuto una prima vittoria per i concittadini di Ischia, e non solo, colpiti dal sisma: la proroga al 2020 della sospensione del pagamento di imposte e tributi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Ma non basta". Lo ha detto l'onorevole Antonio Pentangelo, Deputato e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. "Non basta – ha aggiunto Pentangelo – perché non vorremmo che alla scadenza di questo termine venga chiesto a chi giustamente ha beneficiato di questa misura di pagare tutto e subito, cioè in un'unica soluzione. Non sarebbe tollerabile per nessuno". "In questo senso – ha concluso Pentangelo – siamo pronti a proporre, se non in Senato, onde evitare ulteriori lungaggini a un decreto che attende da troppo tempo la conversione in legge, già nella manovra di prossima approvazione una norma che stabilisca un'adeguata rateizzazione del dovuto e, magari in ragione di una condizione di difficoltà, con le dovute riduzioni".(Ren)