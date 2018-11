Sicurezza: Cirielli (FdI), legge assurda su assoluzione antagonista che sputa contro poliziotto

- "Una legge assurda, voluta dal Pd, che umilia le forze delle forze dell'ordine, esponendole ad aggressioni e insulti, e che il governo del cambiamento dopo sei mesi non ha ancora modificato". E’ quanto ha denunciato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, commentando l'assoluzione per tenuità del gesto di un giovane processato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver sputato in faccia ad un poliziotto. "Come Fratelli di Italia abbiamo depositato una proposta di legge per inasprire le pene nei casi di violenze a pubblico ufficiale, cancellando la scappatoia della tenuità del gesto. Ma ad oggi purtroppo dobbiamo constatare che anche la Lega, che sbandiera sostegno e vicinanza alle forze dell'ordine, non ha saputo imporsi sull'alleato grillino per cambiare una legge umiliante per chi rischia la vita per garantire la sicurezza degli italiani" ha concluso Cirielli.(Ren)