Napoli: Unione industriale, presentato oggi il Mit Reap

- Nel corso di un incontro all’Unione Industriali Napoli è stato presentato ufficialmente il Reap- Regional Entrepreneurship Acceleration Program (Mit Reap) organizzato dal Massachusetts Institute of Technology e coordinato in Campania dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (Disaq) dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che sta lavorando al progetto dalla primavera del 2017. Da maggio 2018 la Regione Campania è ufficialmente parte del programma del Mit, ad oggi la prima università nelle classifiche mondiali, per il disegno e l’implementazione di una strategia per lo sviluppo delle imprese innovative locali. Il MIT REAP è un progetto finalizzato alla pianificazione e allo sviluppo di soluzioni per stimolare la competitività dei sistemi locali di innovazione di una particolare Regione. La partecipazione è su base competitiva e prevede ogni anno la selezione di 8 regioni internazionali. La regione Campania è la prima regione in Italia a partecipare al programma che prevede la creazione di un team regionale composto da un gruppo di 8 attori di alto profilo provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale e finanziario che saranno formati e monitorati nell’ambito di un training della durata di due anni fornito da un gruppo di esperti del MIT sulla base dell’esperienza e dello storico coinvolgimento dell’istituzione nella guida della nascita del sistema locale di innovazione di Cambridge (USA) che, ad oggi, rappresenta uno dei principali casi di successo mondiale di ecosistema innovativo. (segue) (Ren)