Napoli: l'11 novembre ottava giornata in memoria delle vittime della strage di Ponticelli

- L'11 novembre 2018 ricorre il trentennale della strage di camorra di Ponticelli in cui persero la vita Gaetano De Cicco, Salvatore Benaglia, Domenico Guarracino e Gaetano Di Nocera. Il comune di Napoli, insieme alle realtà aderenti al presidio Libera Ponticelli "Vittime 11 Novembre", Libera Campania e Coordinamento Campano Vittime Innocenti della Criminalità, organizza una serie di appuntamenti dedicati alla Memoria per i giorni 11 e 12 novembre, che si concluderanno con la marcia per le strade del quartiere insieme agli studenti delle scuole del territorio e alla società civile. Il programma parte dalle ore 13,45 dell'11 Novembre con l'accoglienza dei ciclisti partecipanti alliniziativa "A ruota Libera", biciclettata cittadina della memoria, che terminerà sul luogo dove sorge il monumento per le vittime di Ponticelli. La giornata riparte alle ore 18,30 con un Momento di Memoria in Piazzetta Egizio Sandomenico e si concluderà con un Concerto dove si esibiranno i Ventinove e Trenta, le Radici ed il cantautore Nando Misuraca alle ore 19,30 Il 12 mattina alle ore 10,00 si terrà l'Ottava Marcia in Memoria delle Vittime dell'11 Novembre 1989, con partenza da Viale Margherita e conclusione in piazzetta Egizio Sandomenico, luogo della strage, dove sorge la statua a loro dedicata, inaugurata l'11 Novembre 2015. La giornata si concluderà alle ore 12,30 in piazzetta Egizio Sandomenico alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale della Campania all'Istruzione e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini. (Ren)