Automotive e aerospazio: taglio del nastro per il primo Its dedicato in Campania. Patto tra scuola, università e aziende (2)

- “La Regione ha deciso di investire fortemente sugli Its – ha detto l'assessore regionale Lucia Fortini - I 10 milioni di euro che abbiamo programmato sono la testimonianza che crediamo tantissimo in questo modello di formazione che prepara i nostri ragazzi sulla base delle esigenze dalle imprese stesse. I dati ci confortano sulla scelta fatta perché dicono che l'85% degli alunni trova lavoro nel giro di un anno. Una sorta di “patto”, dunque, per dare ai giovani della nostra regione una reale opportunità di occupazione”. “Nella filiera formativa del nostro Paese gli Its sono un tassello importantissimo - ha dichiarato Scuotto - perché rappresentano una reale occasione di occupazione. Mai più mismatch, soprattutto in un territorio come il nostro che denuncia una disoccupazione giovanile così avanzata: non possiamo più sentir dire che le imprese non trovano profili professionali. In questo strumento abbiamo l’obbligo di crederci tutti”. “I giovani che rientrano nel percorso formativo dell’Its Ma.Me. – ha aggiunto Cardillo – al termine dei due anni si ritroveranno già pronti a entrare in azienda perché le imprese, fin dall’inizio, li formeranno sapendo dove potranno essere utilizzati e, probabilmente, assunti. Il percorso insiste, infatti, su due settori fondamentali per lo sviluppo regionale, quello dell’automotive e quello dell’aerospazio, in cui operano in Campania realtà importantissime”. “La nostra azienda – ha spiegato Abete - sta investendo tantissimo in innovazione tecnologica. Crede nei progetti formativi e crede nei ragazzi. Le imprese nostro paese oggi fanno fatica a crescere perché non riescono a individuare personale specializzato. Basti pensare che ci mancano 380mila tecnici. Dunque ai ragazzi dico: le opportunità sono tantissime, fatevi muovere dalla vostra passione”. (segue) (Ren)