Napoli: da giovedì al Teatro Elicantropo "Io so e ho le prove" di Giovanni Meola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io so e ho le prove", la storia dell'ex manager bancario "convertito" e editorialista di Lettera43.it, arriverà sul palcoscenico del Teatro Elicantropo di Napoli, giovedì 15 novembre 2018 alle ore 21.00 (in replica fino a domenica 18), ad opera di Giovanni Meola, regista da sempre impegnato nel teatro di denuncia e premiato anche per lavori cinematografici ispirati alla legalità e al sociale, che ne firma l'adattamento e la regia. Presentato da Virus Teatrali, l'allestimento, libero adattamento dall'omonimo libro di Vincenzo Imperatore (2014, Edizioni Chiarelettere), racconta la conversione di un ex-manager bancario, che, dopo un quarto di secolo al servizio della più importante banca italiana, ne è uscito denunciandone tutte le nefandezze, comuni all'intero settore bancario negli ultimi due decenni. Vincenzo Imperatore è stato, per più di vent'anni, nelle direzioni operative di alcuni tra i più prestigiosi istituti di credito italiani, prima e dopo la crisi economica. La sua testimonianza, nata dalla presa di coscienza che ha completamente capovolto il suo approccio al mondo bancario, svela i segreti, le strategie e le manipolazioni delle banche a danno dei tanti correntisti e risparmiatori nonché dei tanti piccoli e medi imprenditori che formavano e formano la spina dorsale dell'economia reale di questo paese. (segue) (Ren)