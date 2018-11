Napoli: da giovedì al Teatro Elicantropo "Io so e ho le prove" di Giovanni Meola (2)

- La riduzione teatrale di Giovanni Meola, che ne è anche interprete, ha una particolarità per essere un lavoro che nasce come un monologo. Si arricchisce della presenza in scena, di Daniela Esposito, che, oltre a firmare le musiche originali dello spettacolo, fa da contrappunto al protagonista con vocalizzi, suoni e rumori, interpretando i vari personaggi incontrati dal rampante bancario in carriera (e di cui racconta) nella sua vita, e in altre la sua coscienza, fino alla sua conversione. In questa forma acuta e ironica, Meola adatta al palcoscenico il racconto che Imperatore fa di una parte della sua vita, legata a doppio filo alla sua vicenda lavorativa, dai successi negli studi alla stellata carriera in banca, fino alla sua " redenzione". Una consapevolezza nuova che lo porta ad abbandonare il mondo di quelle "raffinate" operazioni bancarie, spesso definite spazzatura, fino a sostenere e difendere i diritti dei tantissimi clienti truffati. Con questo spettacolo, il teatro si fa portatore sano di cultura civile, divenendo strumento di denuncia sociale, e ponendo in atto un'attenta riflessione sulla natura degli eventi che ci circondano quotidianamente. La scenografia dell'originale allestimento è a cura di Monica Costigliola e Angelo De Tommaso. (Ren)