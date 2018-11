Trenitalia: con mytaxi ora anche a Napoli

- Trenitalia consolida la sua partnership con mytaxi, da oggi attiva anche a Napoli. La App dedicata ai taxi già presente in oltre 100 città d’Europa è sbarcata, infatti, nel capoluogo campano, dopo Milano, Roma e Torino, e insieme alla società di trasporto del Gruppo Fs Italiane ha lanciato una nuova promozione ad hoc a favore del trasporto integrato ferro-gomma. Fino al prossimo 8 dicembre, gli 8 milioni di soci CartaFreccia di Trenitalia riceveranno infatti il doppio dei punti sulla Carta fedeltà di Trenitalia esclusivamente per le corse in taxi effettuate a Napoli e pagate via App: per ogni 2,50 euro spesi a bordo di mytaxi, potranno così essere accumulati 2 punti anziché 1 come già avviene per Roma, Milano e Torino. Scopo dell’accordo fra Trenitalia e l’App per i taxi leader in Europa è migliorare la customer experience rendendo più comodi, veloci e convenienti gli spostamenti in città attraverso un esempio concreto e virtuoso di integrazione, anche digitale, capace di semplificare al meglio l’esperienza di viaggio e guardare a una mobilità urbana sempre più collettiva e di conseguenza più sostenibile. (Ren)