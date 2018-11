Impresa: diffondere la cultura manageriale 4.0 nella pubblica amministrazione (2)

- Interverranno autorevoli esponenti del mondo delle imprese e delle istituzioni: Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli, Elio Borgonovi, presidente Apaform e docente Università Bocconi, Enrico Cardillo, Direttore Generale Stoà Francesco Duraccio, Segretario Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, Vito Grassi, Presidente Unione Industriali di Napoli, Mauro Meda, Direttore Generale ASFOR, Paolo Scudieri, Presidente Adler Group, Bruno Scuotto, Presidente Fondimpresa. Conclude Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania L’evento è realizzato in occasione dell’avvio dei Master accreditati Asfor (Associazione per la Formazione Manageriale) di Stoà: XXVII Master in Direzione e Gestione di Impresa e XVIII Master in Gestione delle Risorse Umane. Con i suoi 30 anni di attività nel settore dell’alta formazione manageriale, Stoà, tra le prime dieci business school italiane, ha un impegno consolidato nella valorizzazione di talenti e di capitale umano, convinti che soprattutto la conoscenza è la chiave del successo di imprese competitive e di territori attrattivi e sviluppati. Ne sono testimonianza gli oltre 2400 laureati che hanno sviluppato le proprie competenze manageriali con master sempre in linea con le esigenze e i continui mutamenti del mercato e che oggi occupano posizioni di responsabilità in aziende e enti nazionali e internazionali. (Ren)