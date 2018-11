Caserta: dopo undici anni torna la Notte Bianca

- Torna la Notte Bianca a Caserta dopo undici lunghi anni, sabato 8 dicembre dalle ore 19:00 alle 03:00 presso le piazze principali di Caserta: Piazza Vanvitelli, Piazza Duomo, Piazza Margherita, Piazza Correra, Corso Triste, Piazza Marconi e Piazza Ruggero. La manifestazione è “rinata” grazie all’opera di un gruppo di ardimentosi casertani che ha creduto fermamente nella validità di questa simpatica kermesse ricca di iniziative interessanti. La manifestazione è stata organizzata dal comune di Caserta in collaborazione con l’Avv. Giampiero Menditto e il suo comitato giovani Caserta. Mendito, giovane professionista affermato oltre che attivista innamorato del proprio territorio, assieme al folto gruppo di aderenti al comitato giovani ha lavorato strenuamente per ben sei mesi prima di ufficializzare data e location dell’evento. La Notte Bianca di Caserta avrà come protagonisti, oltre agli spettatori, molti artisti locali e di livello nazionale, e sarà impreziosita da vari stand eno-gastronomici. Grazie ad una sapiente scelta dei tempi l’organizzazione assicura gli eventi non si accavalleranno in modo da permettere agli spettatori di partecipare a tutti gli eventi. Il comitato Giovani & Caserta, capitanati dall’Avv. Gian Piero Menditto, che già aveva partecipato attivamente all’organizzazione della Notte Bianca a Caserta undici anni fa, sta dando vita a un evento che Caserta attendeva da tempo.(Ren)