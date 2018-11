Palazzo Penne: Adinolfi (M5S), lo stabile del 1406 è in stato di abbando

- "Un vero e proprio delitto nei confronti della storia italiana e dell'Unione Europea". Non ha utilizzato mezzi termini l'eurodeputata M5S, Isabella Adinolfi, per descrivere lo stato in cui versa Palazzo Penne a Napoli. Uno stabile del 1406, che rappresenta l'ultimo esempio di architettura civile rinascimentale del Centro Storico partenopeo, protagonista di una lunga storia di degrado, della quale l'episodio più recente è il raid vandalico nella notte tra l'uno e il due novembre. Il Palazzo è di proprietà della Regione Campania, la quale si sarebbe dovuta adoperare per la sua tutela, anche per l'alto valore storico e culturale, basti ricordare che proprio qui Pier Paolo Pasolini girò il suo capolavoro "Decameron". Per avere un quadro ancora più chiaro della situazione l'Europarlamentare ha scelto di effettuare un sopralluogo insieme ai consiglieri della II Municipalità di Napoli, Lorenzo Iorio e Pino De Stasio. "Questa vicenda deve interessare tutti – ha detto Iorio - il patrimonio non deve avere colore politico". De Stasio ringrazia la Adinolfi per l'impegno e sottolinea che "siamo dinanzi ad una interminabile catena di mancate occasioni di valorizzazione che, adesso, un'Europa più vicina ai cittadini potrà aiutarci a sciogliere". "Ho presentato al Parlamento Europeo un'interrogazione prioritaria – ha commentato Adinolfi - per chiedere conto del mancato restauro di Palazzo Penne a Napoli, per la cui realizzazione la Regione Campania ha stanziato un finanziamento di tredici milioni e mezzo di euro di fondi POR/Fesr, nell'ambito del settennato 2007-2013. Perché non sono partiti i lavori e che fine hanno fatto i soldi?".(Ren)