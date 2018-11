Salerno: Comune di Sarno dedica strada a Caporal Maggiore Massimiliano Randino

- Il Comune di Sarno dedica una strada al Caporal Maggiore Massimiliano Randino: appresa la notizia in via ufficiosa, la deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani non ha fatto mancare la sua presenza alla manifestazione di stamattina organizzata dalla locale amministrazione comune. “Animata dal rispetto istituzionale verso un eroe della città di Sarno e anche da profondi sentimenti di amicizia che mi legano alla famiglia, con profonda commozione e immenso orgoglio ho portato i saluti del ministro della difesa Elisabetta Trenta e di tutto il governo, nonché la vicinanza ai familiari di Massimiliano Randino, primo caporal maggiore, 183º Reggimento "Nembo" della "Folgore – ha detto la deputata del MoVimento 5 Stelle -. Con profondo senso civico e di partecipazione, ritengo sia fondamentale per un paese civile tenere sempre vivo il ricordo dei nostri Caduti. Un paese senza memoria, è un paese senza futuro. Per questo motivo tributare un ulteriore e doveroso omaggio ad un "Soldato che, nell'adempimento del proprio dovere, contribuirà sicuramente a tenere alto l'ideale di pace e di solidarietà tra i popoli". (segue) (Ren)