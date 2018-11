Napoli: oltre 15mila visitatori a Città della Scienza per "Futuro Remoto"

- La 32esima edizione di Futuro Remoto "Ri-generazioni", ospitata a Napoli da Città della Scienza, dall'8 all'11 novembre, ha registrato oltre 15.000 visitatori. La manifestazione, tornata a Città della Scienza dopo tre edizioni speciali a Piazza del Plebiscito, intende fare della cultura scientifica una cultura, e soprattutto un divertimento, per tutti. Grazie al format consolidato nelle recenti edizioni, esperti scientifici, docenti universitari e giovani ricercatori sono usciti dai loro laboratori e dipartimenti per trasferirsi nel ‘villaggio della scienza’ di Bagnoli, e nelle piazze cittadine, per rispondere direttamente alle domande del grande pubblico. Adulti e bambini sono tornati così anche quest’anno faccia a faccia con la scienza: conferenze, workshop, dibattiti, spettacolari science show, esposizioni e dimostrazioni per capire, divertendosi, i cambiamenti del mondo e le innovazioni dell’uomo per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. Il tema è stato declinato in 12 isole tematiche, allestite negli spazi di Città della Scienza: Agrifood, Aerospazio, Ambienti di vita, Chimica verde, Design-creatività made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi per la mobilità, Patrimonio culturale,Scienze della vita, Smart communities, Un mare di risorse. (Ren)