Napoli: si insedia nuovo Consiglio Ordine degli Architetti

- Prende forma il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Napoli. Nell'ultima seduta, sono stati nominati i vicepresidenti che affiancheranno il presidente, prof. Leonardo Di Mauro, e sono state attribuite le deleghe ai componenti dell'Assise. Questo l'esecutivo: Prof. Leonardo Di Mauro, presidente; Arch. Giuliana Andretta, segretario; Arch. Rosa De Luca, tesoriere; Arch. Domenico Ceparano e Arch. Stefania Porcelli, vicepresidenti. Individuate anche le materie delle specifiche commissioni: Semplificazione delle procedure; Ctu; Sicurezza; Architetto digitale; Politiche per la professione; Pari opportunità; Centro storico, beni culturali e paesaggistici; Ambiente, energia e sostenibilità; Pubblica istruzione, Osservatorio professione architetto. Per garantire una maggiore partecipazione degli iscritti, sono stati istituiti anche i seguenti Dipartimenti: politiche del territorio (coordinatore Gianluca Meo); politiche urbane e periferie (coordinatore Concetta Marrazzo); presidio per la protezione civile e sicurezza abitativa (coordinatore Antonio Cerbone); formazione, qualificazione professionale e internazionalizzazione (coordinatore Antonio Coppola); lavori pubblici e commissione pareri (coordinatore Antonio Ciniglio); centro studi o lavoro, nuove opportunità e innovazione (coordinatore Grazia Torre); politiche giovanili e professionisti junior (coordinatore Aniello Tirelli). Al vicepresidente Ceparano è stata affidata, inoltre, la delega ai rapporti con Enti, associazioni, federazione regionale e Cna; mentre alla vicepresidente Porcelli la delega al decentramento e alla federazione regionale. Il Consiglio ha inoltre deliberato l'abolizione del doppio «gettone» di presenza mensile per i consiglieri che comporterà, per le casse del Consiglio dell'Ordine, un risparmio di oltre 80mila euro all'anno.(Ren)