Autobus: Fiom, rischio fallimento a Avellino e Bologna, governo intervenga (2)

- Così in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom, Bruno Papignani segretario generale Fiom Emilia Romagna e Giuseppe Morsa segretario generale Fiom Avellino. “Nel frattempo le lavoratrici e i lavoratori stanno organizzando una mobilitazione permanente per far sentire la loro voce con scioperi e assemblee. Partono già da domani a Bologna gli scioperi con assemblee senza avvertimento che proseguiranno fino a mercoledì, e giovedì sarà proclamato lo sciopero per tutta la giornata con un'assemblea davanti allo stabilimento aperta ai partiti, alle istituzioni e alla stampa. A Flumeri giovedì sarà indetto uno sciopero di otto ore e si svolgerà un'assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento con i parlamentari eletti nella provincia di Avellino e le istituzioni locali". Hanno concluso in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom, Bruno Papignani segretario generale Fiom Emilia Romagna e Giuseppe Morsa segretario generale Fiom Avellino. (Ren)