Sanità: Ciarambino (M5S), formiche segnalate ai dirigenti e De Luca si preoccupa del video (2)

- "Vista la solerzia con cui si è proceduto a sospendere medici e infermieri, costretti comunque a lavorare in condizioni disumane per le ataviche carenze di personale, bisognerebbe procedere all'immediata rimozione dei primi responsabili, ovvero il direttore generale della Asl Napoli 1, che solo oggi pare accorgersi che l'appalto per le pulizie del San Giovanni Bosco è in proroga da 15 anni, e il direttore di presidio, a cui sono in capo le competenze organizzative e l'attività di controllo sull'igiene, sulle carenze strutturali e sui turni del personale. Sono loro – ha sottolineato Ciarambino - primi a dover essere sanzionati e rimossi. Ed è quanto chiediamo in un ordine del giorno che sottoporremo domani all'aula del Consiglio, che ci aspettiamo sottoscrivano tutti i capigruppo, compresi quanti in questi giorni stanno cercando di nascondere la verità, arrivando addirittura a parlare di sabotaggio. L'unica verità che si vuol sabotare è lo stato disastroso in cui versa la sanità campana sotto la gestione De Luca" ha concluso Ciarambino. (Ren)