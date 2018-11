Premio Nassiriya: riconoscimenti a militari esercito e carabinieri

- Nella “Sala Caduti di Nassiriya” della sede del Consiglio Regionale della Campania, si è svolta, stamani, la cerimonia per l’assegnazione del "Premio Nassiriya", che prevede riconoscimenti ai militari dell’Esercito e Carabinieri che si sono distinti, sul territorio campano, per atti di coraggio nel contrasto alla criminalità. "Il “Premio Nassiriya”, giunto alla sua terza edizione, è previsto dalla legge regionale, presentata dal consigliere regionale, Gen. Carmine De Pascale, capogruppo di "De Luca presidente", che ha sottolineato: "con l’approvazione di questa legge si è messo in campo un provvedimento volto a mantenere viva la memoria dei caduti a Nassiriya, nel sud dell'Iraq, il 12 Novembre del 2003, Alfonso Trincone, Maresciallo maggiore dei carabinieri, Giuseppe Coletta, vice Brigadiere dei Carabinieri, e Pietro Petrucci, Caporale dell'Esercito Italiano, a causa di un vile attentato condotto contro la base italiana. Dando questi riconoscimenti, evidenziamo il valore di chi quotidianamente svolge il proprio dovere, come le forze dell’ordine e i militari dell’Esercito Italiano, che compiono atti di coraggio e di soccorso volti soprattutto al contrasto della criminalità. Mai come in questo momento – ha continuato De Pascale – necessitano uomini e donne che, con coraggio e determinazione, affrontino le sfide che si presentano quotidianamente sul territorio campano. Il Consiglio Regionale mostra, in tal modo, la sua grande sensibilità nei riguardi di chi ha sacrificato la propria vita per il bene della Patria. Da uomo delle Istituzioni credo che servire il Paese sia un privilegio, da vivere come un dovere. Chi lo serve in armi rischia tutto, anche la propria vita, senza chiedere nulla in cambio”.(Ren)