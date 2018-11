Napoli: arrestata senegalese in possesso di circa 60mila euro contraffatti

- I militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato una donna senegalese, residente nella provincia di Rimini, con l'accusa di falsificazione e di ricettazione. L'arrestata, in particolare, fermata per un controllo nell'area della stazione centrale di Napoli, è stata trovata in possesso di circa 60mila euro contraffatti, divisi in banconote 20 e 50 euro. (Ren)