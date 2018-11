Incidenti stradali: Istat, in Campania nel 2017 quasi 10mila episodi (2)

- In Campania, nel 2017, l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), deceduti in incidente stradale, è risultata inferiore alla media nazionale (43,8% contro 45,2%) con la differenza più ampia fatta registrare dagli ultrasessantaquattrenni (Campania 30,6%, Italia 32,8%). Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che essi hanno avuto nell’incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni) il loro peso relativo (sul totale dei deceduti) misurato nella regione è superiore nel 2017 a quello nazionale (56,2% contro 49,8%). Tuttavia, negli ultimi otto anni (2010-2017) l’incidenza di pedoni deceduti è cresciuta molto di più in Campania (da 12,2% a 21,9%) che nel resto del Paese (da 15,1% a 17,8%). (Ren)