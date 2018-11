Napoli: domani in prefettura firma accordo contrasto roghi rifiuti

- Domani, martedì 13 novembre, alle ore 12,00, presso la Prefettura di Napoli, verrà firmato dai Sindaci di Qualiano, Marano di Napoli, Villaricca e dalla Commissione straordinaria di Calvizzano l’Accordo per l’esercizio congiunto dei servizi di Polizia locale nel contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti. Il documento, sulla scia dell’Accordo tra la Polizia Metropolitana e la Polizia Provinciale di Caserta, sottoscritto il 3 maggio scorso, contribuirà all’attuazione delle modalità operative di contrasto, basate su azioni coordinate di controllo del territorio - predisposte dalla Sezione Operativa della Cabina di Regia, istituita in base al patto per la Terra dei Fuochi - alle quali sono chiamate a concorrere, con l’Esercito e le altre Forze dell’Ordine, anche le Polizie locali.(Ren)