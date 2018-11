Unesco: nasce l’Osservatorio patrimonio culturale immateriale della Campania

- Questa mattina la presidente del Consiglio regionale, Rosetta d’Amelio, ha insediato, presso la Sala Caduti di Nassiriya della sede consiliare, “l’Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale della Campania”, istituito ai sensi della legge regionale n. 38 del 2017. “Oggi iniziamo un percorso interessante – ha dichiarato la presidente D’Amelio - con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale e le pratiche connesse alle tradizioni, alle conoscenze, ai saper fare della comunità campana, dotandoci di uno strumento nuovo con il quale metteremo in rete e sinergia le nostre eccellenze e vigileremo su eventuali abusi nell’utilizzo dei riconoscimenti Unesco”. L’Osservatorio è presieduto dal presidente del Consiglio regionale, Rosetta D’Amelio, ed è composto dal presidente della Commissione Istruzione e Cultura, Tommaso Amabile, dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, dalla Delegata del presidente della Giunta Regionale, Nadia Murolo, dalla Dirigente della struttura amministrativa regionale competente, Rosanna Romano, e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, Lorenzo Calò, Raffaella Ciaravola e Pasquale Persico.(Ren)