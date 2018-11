Sanità: Ciarambino (M5S), formiche segnalate ai dirigenti e De Luca si preoccupa del video

- "A furia di menzionare la Finlandia, De Luca si è convinto di viverci, al punto che anche oggi, a fronte di eserciti di formiche che sommergono pazienti intubati, degenti ricoverati sul pavimento, reparti nuovi di zecca che si allagano alla prima pioggia autunnale e un'emigrazione sanitaria ai livelli record, osa definire la sanità regionale un'eccellenza nazionale e internazionale. E che il vero problema del San Giovanni Bosco è chi ha girato il video e non si è piuttosto preoccupato di segnalare la presenza di formiche agli infermieri. Eppure in queste ore si apprende che le formiche hanno camminato sul corpo di quella povera donna per 5 giorni, durante i quali tutti i pazienti di quel reparto hanno puntualmente segnalato la cosa a infermieri che per tre volte hanno relazionato la vicenda ai vertici del reparto e senza alcun riscontro. Più che condannare chi ha realizzato il video, De Luca dovrebbe mostrarsi grato e, lui che ne è il responsabile numero uno, dovrebbe evitare che le responsabilità ricadano esclusivamente sull'ultimo anello della catena". Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)