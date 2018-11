Napoli: de Magistris, accolto mio ricorso su illecita sottrazione inchieste Poseidone e Why Not (2)

- "In quei procedimenti penali - ha continuato il sindaco - indagavamo sui rapporti tra criminalità organizzata, politica, istituzioni, affari e massoneria deviata. Avevamo individuato corruzioni devastanti, miliardi di euro di sperpero del denaro pubblico, infiltrazioni a livelli apicali della magistratura e delle forze dell'ordine. Quello scippo illecito delle indagini fu il pretesto perché il Consiglio Superiore della Magistratura, con una decisione indegna ed ingiusta, mi strappasse la toga di pubblico ministero trasferendomi per incompatibilità ambientale. Lasciarono operare indisturbati corrotti e mafiosi trasferendo chi stava rischiando la vita per conto dello Stato. Chi ha violentato la mia vita da magistrato e chi ha impedito l'accertamento della giustizia e della verità ha le mani sporche di sangue istituzionale. Nulla potrà mai riparare il danno alla giustizia e quello subito da un magistrato onesto e dai suoi stretti collaboratori. Non ho odio per chi ha distrutto la mia professione, non provo rancore per chi doveva impedire tutto questo ed ha taciuto o si è girato dall'altra parte, ma voglio esprimere la mia profonda gratitudine per tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto". (segue) (Ren)