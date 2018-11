Napoli: de Magistris, accolto mio ricorso su illecita sottrazione inchieste Poseidone e Why Not (3)

- "Hanno distrutto un magistrato e il suo lavoro, hanno impedito di scoprire collusioni di Stato che arrivavano ai livelli più alti, ma non hanno distrutto l'uomo, con i suoi ideali e la sua vita", ha sottolineato de Magistris, evidenziando: "La potenza e la profondità degli ideali in cui credo mi hanno fatto rialzare subito ed ho cominciato una nuova vita, sempre nelle istituzioni in cui credo, con gli stessi valori per cui ho sempre lottato". "Fuori - ha incalzato - la corruzione e la mafia dallo Stato, non le persone oneste, autonome e coraggiose! La vita e i miei maestri mi hanno insegnato che gli ideali forti, a cominciare dalla giustizia, sono immortali e cammineranno sempre anche quando chi ha lottato per quegli ideali non ci sarà più. Avete perso non perché ho vinto il ricorso, perché da magistrato mi avete sconfitto, ma perché oggi anche da sindaco lotto con immensa forza, quella forza che nasce dalle sofferenze e dalle ingiustizie più profonde". "Se vi fanno cadere - ha concluso - e la giustizia è dentro di voi rialzatevi ed affrontate la vita con passione ed amore stando anche vicino a chi ha sofferto più di voi. Grazie a chi mi ha voluto bene in questi anni in cui ho davvero tanto sofferto". (Ren)