Autobus: Fiom, rischio fallimento a Avellino e Bologna, governo intervenga

- "E' inaccettabile quanto sta accadendo su Industria Italiana Autobus. Per gli stabilimenti di Bologna e di Flumeri, in provincia di Avellino, si prospetta di nuovo il fallimento. Oggi l'azienda ha fatto sapere che l'assemblea degli azionisti di Industria Italiana Autobus si riunirà il prossimo 21 novembre per valutare le manifestazioni di interesse alla ricapitalizzazione, aprendo alla possibilità che anche altri soggetti oltre a Ferrovie dello Stato possano partecipare. Ma la situazione è ancora più drammatica in quanto l'azienda ha comunicato che non intende procedere al pagamento degli stipendi. La Fiom nazionale chiede la convocazione urgente del tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare il fallimento, per superare definitivamente le incertezze e per avviare il confronto sul piano industriale e occupazionale”. (segue) (Ren)